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ул. Якорная д.15 9:00 — 20:00 ежедневно
Санкт-Петербург
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8 (931) 217-07-06

Торты на заказ в Санкт-Петербурге

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Торты на заказ в СПб от кондитерской SweetMarin
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте, кратко хотим рассказать о нас и нашей работе. Кондитерская SweetMarin была открыта в 2010 году, за это время мы получили огромный опыт в изготовлении тортов на заказ в Санкт-Петербурге. За 10 лет мы изготовили 76 894 торта. Наши специалисты всегда готовы помочь с выбором торта который сделает ваше событие незабываемым 8 (931) 217-07-06 Для того чтобы заказать торт с доставкой на дом, вам всего лишь нужно выбрать понравившийся торт из каталога на сайте и оставить заявку, далее с Вами свяжется наш менеджер для того чтобы обсудить детали.
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Контакты
Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Якорная д. 15, ст. м. Ладожская
вход (заезд) с пр. Энергетиков, в синие ворота со стороны ресторана «Островок счастья», 2-е крылечко
С 9-00 до 20-00 без выходных
E-mail: web+362614@sweetmarin.ru
Телефон: 8 (812) 372-89-47
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